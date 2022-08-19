МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днём более чем на 2% из-за макроэкономических опасений инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Иран сможет поставить чуть более миллиона баррелей нефти, заявил дипломат

По состоянию на 14.13 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 2,10%, до 94,56 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 2,09%, до 88,61 доллара.

Рынки обрабатывают информацию, полученную из недавно опубликованного протокола заседания Федеральной резервной системы, и ожидают новых сигналов от регулятора. Часть участников заседания посчитала, что темпы повышения базисной ставки в ходе монетарной политики могут замедлиться, в то время как другая часть указала на целесообразность сохранения этой ставки на высоком уровне.

"Мы по-прежнему сталкиваемся с риском замедления экономического роста, поскольку центральные банки продолжают свои усилия по снижению инфляции, убивая спрос путем повышения ставок", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Эксперт также отметил, что "макроэкономические факторы сейчас оказывают больше влияния (на цены — ред.), чем микроэкономические".