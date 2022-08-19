МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем уверенно растет к доллару и к евро — четвертый день подряд — на фоне сохранения объемных продаж валюты по мере приближения пика налогового периода августа в России, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск падал на 97 копеек, до 58,56 рубля, евро — на 1,32 рубля, до 58,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 19 копеек до 8,57 рубля, а объем торгов им составлял 49,9 миллиарда рублей против 45,6 миллиарда по евро и 56,9 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 1,7%, евро — на 2,3%, а юань — на 2,2%. Рублевая цена нефти составила около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ РЕЗКО УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс российской валюты в пятницу днем уверенно растет против доллара и евро, сохраняя второй день подряд высокие темпы укрепления. Активизация продаж валюты экспортерами для обеспечения обязательных рублевых платежей в бюджет является основной причиной такой динамики. Эксперты спрогнозировали рост доли юаня в валютных торгах на Мосбирже

По-видимому, высокий спрос на валюту, который связан с погашением валютных кредитов, на данный момент уже удовлетворен, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Предложение валюты, напротив, остается значительным на фоне приближения пика налогового периода августа", — добавляет он.

Эксперты оценивают общие платежи в бюджет в августе в 2,4 триллиона рублей.

Нефтяные котировки днем теряют 1,3%, до 95,3 доллара за баррель марки Brent, что игнорируется участниками торгов. Инвесторы оценивают информацию, полученную из недавно опубликованного протокола заседания Федеральной резервной системы, и ожидают новых сигналов от регулятора.

Часть участников заседания посчитала, что темпы повышения базисной ставки в ходе монетарной политики могут замедлиться, в то время как другая часть указала на целесообразность сохранения этой ставки на высоком уровне, что затормозит рост экономики.

ПРОГНОЗЫ

Укреплению способствуют не только традиционные факторы, такие как налоговый период, но и фундаментальные причины, полагает Максим Петроневич из банка "Открытие".

"Цены на нефть марки Urals остаются на высоком уровне, а прогнозы в отношении добычи становятся все более и более оптимистичными. В то же время, до конца года можно ожидать начала постепенного ослабления рубля в коридор 65-70 рублей за доллар или евро под влиянием вероятной коррекции цен на нефть, а также увеличения объемов импорта – из-за сезонных факторов и восстановления после провала весной", — добавляет он.

В начале следующей недели под влиянием пика налогового периода ожидается ослабление доллара до 56,7–58,8 рубля, а затем состоится его возвращение в диапазон 60–62 рубля — после прохождения пика налоговых выплат 25 августа, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Ориентир до конца текущей сессии для курса доллара: 58–59,8 рубля, оценивает он.