МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов пятницы показывает отрицательную динамику и снижается на 0,41% по индексу Мосбиржи на фоне слабой активности игроков, укрепления рубля и негативного внешнего фона, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. СМИ: в Британии посоветовали следующему премьеру винить в росте цен Россию

Индекс Мосбиржи к 16.26 мск сокращается на 0,41%, до 2185,33 пункта, долларовый индекс РТС растет на 1,62%, до 1181,13 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время теряет 1,27 рубля, до 58,26 рубля, евро — 1,63 рубля, до 58,55 рубля.

"Открывшись вверх, российский рынок резко снизился, но вскоре сбавил темпы снижения. Кроме негативного внешнего фона давление на индекс Мосбиржи оказывает продолжающееся укрепление рубля. В то же время индекс РТС быстро вернулся к установленной вчера трехнедельной вершине и даже обновил ее", — объясняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Зарина Саидова из ФГ "Финам" полагает, что российский рынок сегодня показывает слабоотрицательную динамику в условиях невысокой активности игроков, что обусловлено концом недели и разгаром отпускного сезона.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Расписки TCS Group (+4,58%) продолжали восстановление от минимумов с июля 2020 года перед публикацией на следующей неделе в среду финансовых результатов за второй квартал текущего года. "Детский мир" (+1,47%) же должен представить финансовую отчетность в четверг", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Она обращает внимание на акции "Фосагро" (+2,74%), растущие после публикации сильных финансовых показателей за первое полугодие текущего года, согласно которым выручка компании подскочила на 91% за год, до 336,5 миллиарда рублей, благодаря высоким ценам на минеральные удобрения на мировом рынке, а также росту продаж на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года. И, по ее мнению, главное – совет директоров "Фосагро" рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 780 руб на акцию по результатам 2021 года и первого полугодия 2022 года, что предполагает доходность около 9,9%.

Также в лидеры роста котировок вошли акции компаний "Лензолото" (+18%), "Селигдар" (+4,59%), "Полюс" (+0,84%).

Аналитики из Freedom Finance Global считают, что котировки Polymetal (-1,86%) второй день корректируются без какого-либо инфоповода. На их взгляд, на котировки оказывает давление укрепление рубля и снижение мировых цен на золото, составившее 2,86% с начала торговой недели. Дополнительный негатив связан со слабыми финансовыми результатами, а также неопределенностью в отношении намерения продать российские активы.

"Бумаги "Магнита" (-1,84%) дешевеют после публикации умеренно позитивной отчетности за первое полугодие 2022 года, согласно которой совокупная выручка ритейлера увеличилась на 38,2%, чистая розничная выручка повысилась на 39,0%, сопоставимые продажи выросли на 12,6% при увеличении среднего чека на 13,1%. Однако инвесторов разочаровал отказ компании от дивидендных выплат", — поясняют они.

В лидерах снижения котировок — акции "СПБ Биржи" (-7,21%), Qiwi (-3,81%), банка "Санкт-Петербург" (-3,11%), "Иркута-3" (-2,59%), ДВМП (-2,57%), АФК "Система" (-2,48%), "Яндекса" (-1,89%). Минпромторг расширит перечень товаров для маркировки в 2023 году

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи остается в области незакрытого гэпа 2166–2168 пунктов, образовавшегося на старте сессии вторника. Если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться, мы можем уже сегодня проверить ее на прочность", — прогнозирует Бабин.

Саидова предполагает, что с учетом не слишком оптимистичного внешнего фона и безыдейности торгов в РФ, у отечественного рынка вряд ли получится вырулить в уверенный плюс до конца дня.