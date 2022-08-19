МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу заметно снижаются — трейдеры вернулись к беспокойству за перспективы экономики страны в период ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,8% — до 33728,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,59%, до 12759,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05%, до 4238,88 пункта.

Несмотря на недавний оптимизм, вызванный данными о замедлении инфляции в США по итогам июля, сохраняются опасения, что борьба Федрезерва с ростом потребительских цен приведет к рецессии. Согласно протоколу июльского заседания, регулятор считает целесообразным сохранение высоких ставок на фоне высокой инфляции.

"Совершенно очевидно, что главная цель ФРС – это снижение уровня инфляции, даже принимая во внимание риски крушения экономики", — сказал агентству Блумберг глава отдела рынков в Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

Тем временем акции HP Inc дешевеют более чем на 3% после прогноза Wells Fargo, согласно которому снижение спроса на ПК и макроэкономическая обстановка могут негативно отразиться на компании.