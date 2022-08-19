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https://1prime.ru/Financial_market/20220819/837839898.html
Российский рынок акций немного вырос по итогам торгов
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Российский рынок акций по итогам пятницы символически вырос на 0,04% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов подрос на... ПРАЙМ, 19.08.2022
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы символически вырос на 0,04% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов подрос на 0,04%, до 2195,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71%, до 1170,57 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 2,23%, РТС — на 4,86%, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 39 копеек, до 59,14 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 59,34 рубля.