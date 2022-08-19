МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы символически вырос на 0,04% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на трое суток

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов подрос на 0,04%, до 2195,16 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71%, до 1170,57 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 2,23%, РТС — на 4,86%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 39 копеек, до 59,14 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 59,34 рубля.