МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы преимущественно снижением – на рынки вернулись опасения за состояние глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11% — до 7550,37 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,94%, до 6495,83 пункта, немецкий DAX — на 1,12%, до 13544,52 пункта.

Эту неделю индикаторы также закрыли преимущественно в минусе – CAC 40 и DAX сократились на 0,9% и 1,8% соответственно, а FTSE 100 увеличился на 0,7%.

В конце недели европейские трейдеры воздерживались от риска, трейдеры сохраняют осторожность из-за неопределенности вокруг перспектив мировой экономики. Опасения возобновились после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, согласно которому регулятор считает целесообразным сохранение высоких ставок на фоне высокой инфляции, несмотря на возможные риски для экономики.

Как сказал агентству Блумберг главный стратег Brewin Dolphin Гай Фостер (Guy Foster), в период между симпозиумом в Джексон-Хоуле и сентябрьским заседанием Федрезерва новостной фон может стать более сложным для фондовых рынков.