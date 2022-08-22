МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" с 24 августа увеличит количество ценных бумаг иностранных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10.00 по московскому времени, до 500 с 350, сообщает торговая площадка.

"СПБ Биржа" с 24 августа 2022 года увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 350 до 500, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10.00 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Ранее, с 10 августа, торговая площадка возобновила проведение основной торговой сессии в группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10.00 по московскому времени: инвесторы и участники торгов получили возможность заключать биржевые сделки с ценными бумагами 200 международных компаний. С 17 августа их количество было увеличено до 350.

"СПБ Биржа" — основная площадка для торговли иностранными акциями в России и крупнейший организатор подобных торгов в российской юрисдикции.