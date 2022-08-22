МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с наступлением осенне-зимнего сезона могут обновить исторический максимум в почти 3900 долларов за тысячу кубометров, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Биржевые цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

Газовые фьючерсы в регионе в понедельник впервые с начала марта подскочили в цене выше 3000 долларов за тысячу кубометров, котировки поднимались почти на 20%.

Отвечая на вопрос, в каком случае возможно обновление исторического максимума цен на газ в Европе в 3892 доллара, Скрябин сказал: "В случае снижения объемов прокачки по "Северному потоку" или сохранения (прокачки — ред.) на уровне 20% с наступлением осенне-зимнего сезона, когда спрос на топливо растет, а также ростом потребления СПГ со стороны стран АТР".

"Более того нельзя исключать нарушения поставок газа по работающим газопроводам, например, через территорию Украины вследствие каких-либо причин. В этом случае цена на газ может быть существенно выше текущих уровней", — добавил он. Шольц отправился в Канаду в поисках замены российского газа

Исторические максимумы газовые котировки обновили пять месяцев назад — из-за опасений запрета на российские энергоресурсы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.