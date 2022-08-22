МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили темы снижения, трейдеры оценивают экономические риски, которые могут отразиться на спросе, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть в Азии падают на фоне роста поставок из США и Бразилии

По состоянию на 13.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,14%, до 96,58 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 90,33 доллара. Утром нефть дешевела на 1,3%.

Нефтяные котировки значительно замедлили снижение, однако, по словам аналитиков, ситуация для цен на сырье по-прежнему остается негативной. Ухудшение экономической активности в мире может отразиться на сокращении спроса.

"Мы находимся в ухудшающейся макроэкономической обстановке, куда входят повышение ставок, засухи, коронавирусные ограничения в Китае и энергетический кризис в Европе", — сказал агентству Блумберг старший сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop).

Он также отметил, что нефтяной рынок оценивает вероятность возобновления иранской ядерной сделки и возобновления поставок из страны как высокую.