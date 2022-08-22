МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили темы снижения, трейдеры оценивают экономические риски, которые могут отразиться на спросе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.28 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,14%, до 96,58 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 90,33 доллара. Утром нефть дешевела на 1,3%.
Нефтяные котировки значительно замедлили снижение, однако, по словам аналитиков, ситуация для цен на сырье по-прежнему остается негативной. Ухудшение экономической активности в мире может отразиться на сокращении спроса.
"Мы находимся в ухудшающейся макроэкономической обстановке, куда входят повышение ставок, засухи, коронавирусные ограничения в Китае и энергетический кризис в Европе", — сказал агентству Блумберг старший сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop).
Он также отметил, что нефтяной рынок оценивает вероятность возобновления иранской ядерной сделки и возобновления поставок из страны как высокую.