Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением в понедельник на ожидании сигналов из США
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в основном снижением на ожидании сигналов от ФРС США, причем биржи Китая выросли после снижения ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,61%, до 3 277,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,92%, до 2 228,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,59%, до 19 656,98 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,21%, до 2 462,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,95%, до 7 046,9 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 0,47%, до 28 794,5 пункта.
Мировые фондовые рынки в понедельник снижаются на ожиданиях по политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что центробанк в сентябре поднимет ставку в четвертый раз подряд, при этом аналитики в целом допускаются примерно одинаковую возможность повышения на 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов.
Подсказки по монетарной политике регулятора может дать глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе экономической конференции в Джексон-Хоуле, которая пройдет на этой неделе.
Аналитик Barclays Джонатан Миллар (Jonathan Millar), которого цитирует агентство Франс Пресс, полагает, что Пауэлл вряд ли будет давать сигналы о замедлении повышения ставки на этой неделе. "Похоже, то, что мы слышали от Пауэлла до сих пор, предполагает, что для перехода от агрессивных повышений к 25 базисным пунктам у них есть значительная планка", — считает аналитик.
Поддержало китайские биржи решение центробанка по ставке. Народный банк Китая ранее понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до отметки 3,65% с 3,7%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220822/837850434.html