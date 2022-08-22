МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в основном снижением на ожидании сигналов от ФРС США, причем биржи Китая выросли после снижения ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. Китай научился новым трюкам с мировыми ценами на нефть

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,61%, до 3 277,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,92%, до 2 228,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,59%, до 19 656,98 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,21%, до 2 462,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,95%, до 7 046,9 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 0,47%, до 28 794,5 пункта.

Мировые фондовые рынки в понедельник снижаются на ожиданиях по политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что центробанк в сентябре поднимет ставку в четвертый раз подряд, при этом аналитики в целом допускаются примерно одинаковую возможность повышения на 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов.

Подсказки по монетарной политике регулятора может дать глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе экономической конференции в Джексон-Хоуле, которая пройдет на этой неделе.

Аналитик Barclays Джонатан Миллар (Jonathan Millar), которого цитирует агентство Франс Пресс, полагает, что Пауэлл вряд ли будет давать сигналы о замедлении повышения ставки на этой неделе. "Похоже, то, что мы слышали от Пауэлла до сих пор, предполагает, что для перехода от агрессивных повышений к 25 базисным пунктам у них есть значительная планка", — считает аналитик.

Поддержало китайские биржи решение центробанка по ставке. Народный банк Китая ранее понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до отметки 3,65% с 3,7%.