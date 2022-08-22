МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рубль торгуется разнонаправленно к доллару и евро на фоне их динамики на международном валютном рынке форекс и налогового периода, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Эксперты спрогнозировали рост доли юаня в валютных торгах на Мосбирже

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск рос на 9 копеек, до 59,19 рубля, евро снижался на 57 копеек, до 59,03 рубля.

Евро к доллару снижается на форексе на 0,34% и торгуется чуть выше одного доллара, при этом в понедельник европейская валюта уже уходила ниже одного доллара.

ДОЛЛАР И ЕВРО НИЖЕ 60 РУБЛЕЙ

Утреннее ослабление рубля аналитики связывают с публикацией газеты "Ведомости" о том, что Минфин может уже в ближайшее время провести тестовые покупки иностранной валюты в рамках нового бюджетного правила, механизм которого должен быть согласован до 1 октября.

Возможно, эта информация не подтвердится, но в ближайшее время укрепление рубля, видимо, приостановится, и российская валюта останется у отметки 59 за доллар, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research. Blick: США обогатились на миллионы долларов на поставках газа в Европу

"Среди возможных валют для интервенций преимущественно обсуждаются юани, рупии и турецкие лиры, впрочем, в ближайшие месяцы, на наш взгляд, покупки возможны только в юанях ввиду незначительной ликвидности для прочих валют дружественных стран. Так, объем торгов пары юань-рубль к июлю вырос до 970 млрд руб., что всего в ~1,5 раза меньше пары евро-рубль (но все еще в ~4 раза меньше объема торгов для доллара-рубля)", — считают аналитики Райффайзенбанка.

Рубль после утреннего ослабления, когда доллар и евро подскакивали выше 60 рублей, смог отыграть часть потерь к доллару и перейти к росту против евро. В результате обе инвалюты ушли под отметку в 60 рублей, где и торгуются большую часть дня.

В то же время сам евро чувствовал себя днем неуютно на форексе, а в России на него оказывается давление из-за преобладания экспортных рублёвых контрактов для клиентов в Европе, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Давление на европейскую валюту на форексе продолжают оказывать ожидания расхождения в политике ЕЦБ и ФРС, указывает аналитик.

"От американского регулятора ждут очередного повышения ставки на 75 базисных пункта, а вот в ЕЦБ всё ещё дискутируют на тему выбора между 25 базисных пункта и 50 базисными пунктами. Ожидания по инфляции в валютах также существенно отличаются. К примеру, в Citigroup ожидают 18% инфляции в Великобритании в начале 2023 года. В еврозоне также пока нет признаков замедления инфляции, которая достигла 8,9% в июле", — говорит он. Начала ослабления рубля можно ожидать до конца года

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Дмитрия Постоленко из УК "Первая", в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 57,5-61,5 рубля к доллару.

"На текущей неделе инвесторы обратят особое внимание на события экономического симпозиума ФРС в Jackson Hole в поиске сигналов по дальнейшим перспективам ужесточения денежно-кредитной политики в США. Особенно рынок будет ждать выступления главы американского регулятора в конце недели", — напоминает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Помимо этого, стоит отметить публикацию второй оценки ВВП США во втором квартале. Ранее оценки ВВП в первом квартале каждый раз указывали на более низкие цифры, и повторение такой ситуации может усилить на рынке опасения рецессии", — добавляет он.