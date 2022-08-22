МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник продолжает понижательную тенденцию прошедшей недели — на росте доходности гособлигаций США как альтернативного инструмента "безопасных" инвестиций, которая превысила отметку в 3% годовых, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 11,95 доллара, или на 0,68%, до 1750,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,74% — до 18,927 доллара за унцию.

Удешевлению золота способствует доходность десятилетних гособлигаций США, которая увеличивается до 3,013% с уровня предыдущего закрытия в 2,989%. Это альтернативный золоту инструмент инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику

"Если тенденция к укреплению доллара и доходности казначейских облигаций продолжится, то это лишь вопрос времени, когда золото установит новый минимум за 2022 год", — приводит портал Market Watch слова аналитиков Sevens Report Research.