МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на 1,5% по итогам торговой сессии понедельника, несмотря на удешевление нефти, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Евро обновил минимум с 2002 года, опустившись ниже уровня в 0,9952 доллара

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,5%, до 2228,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1173,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов понедельника) вырос на 77 копеек, до 59,87 рубля, евро — снизился на 12 копеек, до 59,48 рубля.

"В понедельник российский рынок акций закрывается в плюсе несмотря на коррекционную динамику нефти. Долларовый РТС закрывается ростом на фоне укрепления позиции доллара", — отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается более чем на 1% — до 95,6 доллара за баррель.

Налицо общее улучшение настроений на рынке, связанное с тем, что Еврокомиссия на днях объявила условия разморозки активов российских инвесторов в иностранных депозитариях, поясняет Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости, в частности, оказались акции "СПБ Биржи" (+16,76%), "Новатэка" (+6,01%), "Детского мира" (+4,11%), "Яндекса" (+3,58%) "Татнефти" (+2,88%), "Газпрома" (+2,31%).

"В лидерах — обрабатывающая промышленность, потребительские товары недлительного пользования и транспорт", — считает Кравченко.

Акции экспортеров получали подпитку со стороны умеренного ослабления рубля, который отреагировал снижением своего курса к доллару на сообщения о вероятном скором возобновлении действия бюджетного правила в обновлённом формате, добавляет Бахтин.

"Неплохо смотрелись и сопряженные с газовой отраслью сектора. Так, особым ростом отличились бумаги производителей удобрений "Нижнекамскнефтехим" (+9,93%), "Акрон" (+1,87%) и угледобытчики "Распадская" (+2,57%), "Мечел" (+0,43%)", — замечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Аутсайдерами торгов стали золотодобытчики, "корректирующиеся" после шестидневного падения цен на золото", — добавил Жильников.

Лидеры падения котировок — акции "Селигдара" (-4,36%), Polymetal (-2,13%), "Полюса" (-1,77%), "Лензолота" (-1,26%), а также компании МТС (-0,79%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник индекс Мосбиржи может возобновить попытки штурма зоны сопротивления чуть выше 2220 пунктов, считает Бахтин.

Индекс Мосбиржи может продолжить предпринимать попытки к укреплению – ориентиром может выступить отметка 2270 пунктов, считает Жильников. Пик цен на газ, по его мнению, будет достигнут в конце августа из-за ремонтных работ у "Газпрома".

"Вероятно, во вторник индекс Мосбиржи замедлит свой рост в отсутствие новых принципиально важных для рынка новостей", — прогнозирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".