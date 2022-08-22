МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник заметно снижаются на сохранении опасений относительно дальнейшего экономического развития в условиях "ястребиного" ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 1,33%, до 33258,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,02%, до 12448,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,63%, до 4158,97 пункта.

Американские фондовые индексы значительно снижаются на волнениях о дальнейшем повышении учётной ставки Федрезервом США в борьбе с растущей инфляцией. Внимание рынков обращено на предстоящий экономический симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, запланированный на среду.

"Я думаю, что инвесторы немного беспокоятся по поводу собрании в Джексон-Хоуле и того, что мы можем столкнуться с более "ястребиной" позицией ФРС",- сказал агентству Франс Пресс главный директор по инвестициям Cresset Capital Джек Аблин (Jack Ablin).

Трейдеры опасаются, что борьба с растущей инфляцией может привести к рецессии, поэтому они надеются получить подсказки насчет дальнейших планов ФРС.