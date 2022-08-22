МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника заметным снижением – рынки ожидают дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22%, до 7533,79 пункта, французский CAC 40 — на 1,8%, до 6378,74 пункта, немецкий DAX — на 2,32%, до 13230,57 пункта.

Главным событием ближайших дней, которое может повлиять и на ситуацию в Европе, должна стать экономическая конференция в американском Джексон-Хоуле в пятницу. Особое внимание инвесторы обратят на выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, из речи которого попытаются понять, как будет развиваться монетарная политика американского регулятора.

"Он может ясно дать понять, что даже если темпы повышения (банковских — ред.) ставок будут снижаться, то это не будет происходить быстро, а ключевая (учётная — ред.) ставка на пике может остаться высокой", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Моя (Ed Moya).

Кроме того, на динамику европейских индексов влияет то, что во вторник будут опубликованы предварительные данные деловой активности в еврозоне. Аналитики прогнозируют, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран блока снизился до 49 пунктов с 49,9 пункта в июле.