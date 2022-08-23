МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник уменьшается на фоне укрепления доллара к основным мировым валютам, рынки продолжают оценивать перспективы спроса, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне

По состоянию на 9.11 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,42% — до 3,6395 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,64%, до 8 027 долларов, алюминия — выросла на 0,19%, до 2 390,5 доллара, цинка — на 0,27%, до 3 497 долларов за тонну.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в понедельник вырос на 0,77% и поднялся выше 109 пунктов в ходе торгов, во вторник показатель составляет 109,12 пункта. Удорожание доллара делает медь менее доступной при покупке в другой валюте.

В то же время инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами вокруг экономики Китая, крупнейшего потребителя меди. Такие ожидания подкрепляются последними публикациями макростатистики, а также продолжающейся политикой "нулевой терпимости" к коронавирусу в стране.