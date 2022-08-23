МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром во вторник растет по основным индексам на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Курс рубля показывает разнонаправленное движение в начале торгов вторника

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск растет на 0,5%, до 2239,26 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1179,84 пункта.