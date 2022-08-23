2022-08-23T10:04:00+03:00
2022-08-23T10:14:38+03:00
2022-08-23T10:04:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220823/837857561.html
Курс рубля показывает разнонаправленное движение в начале торгов вторника
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск растет на 7 копеек, до... ПРАЙМ, 23.08.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
https://1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
https://1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
https://1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220823/837856486.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск растет на 7 копеек, до 59,94 рубля, евро снижается на 7 копеек, до 59,41 рубля.