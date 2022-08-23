МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи. Евро дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск растет на 7 копеек, до 59,94 рубля, евро снижается на 7 копеек, до 59,41 рубля.