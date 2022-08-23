МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Во вторник, после выхода данных, показавших, что рост деловой активности в Великобритании в августе замедлился примерно так, как ожидали рынки, пара британский фунт/доллар США немного укрепилась, сообщило агентство Рейтер. Британцев предупредили трехкратном росте счетов за электроэнергию

Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) в августе снизился до 50,9 с 52,1 в июле. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение индекса до 51,1.

Ранее во вторник пара фунт/доллар обновила минимум за два с половиной года, потому что инвесторы не думали, что PMI окажет паре какую-либо поддержку.

Пара компенсировала потери после выхода данных, показавших менее существенное, чем ожидалось, замедление ведущих экономик еврозоны в августе.

В 09.01 по Гринвичу пара торговалась с ростом на 0,05%, по 1,1771, восстановившись от минимума с конца марта 2020 года 1,1718.

Индекс доллара немного снизился, а евро упал до нового минимума за 20 лет на вероятности того, что энергетический шок поддержит высокую инфляцию и сделает рецессию в еврозоне неизбежной.

"Фунт остается слабым и может снизиться даже до 1,15 против доллара США, учитывая перспективу рецессии в Великобритании, хотя PMI примерно соответствовал ожиданиям", — сказал аналитик Unicredit Роберто Мялич.

По мнению аналитиков, фунт больше не коррелирует позитивно с процентными ставками, потому что риск рецессии важнее, чем потенциальное ужесточение политики Банка Англии, который ранее в августе повысил ключевую ставку до 1,75%.

Евро немного снизился против фунта, пара торговалась по 84,41.

"Пара евро/фунт, видимо, будет торговаться в более узких диапазонах, так как участники рынка считают, что экономики еврозоны и Великобритании пойдут примерно одним путем", — говорят аналитики ING. По их мнению, в краткосрочной перспективе преобладающими будут колебания в диапазоне 0,8400-0,8500.

На прошлой неделе чистая длинная позиция спекулятивных инвесторов по доллару США увеличилась, как и чистая короткая позиция по евро.

"Судя по данным CFTC, (чистая) короткая позиция по евро в августе росла, а позиции на продажу фунт сокращались. Рынок ставит на снижение фунта, но недостаточно существенно, чтобы застраховаться от рисков ослабления экономики и политического вакуума", — сказал аналитик SocGen Кит Джакс.