МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Расписки Ozon позитивно отреагировали на новость о достижении операционной безубыточности российского маркетплейса и подскакивали более чем на 13%, следует из данных Московской биржи. Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 92% во втором квартале

К 16.42 мск бумаги Ozon растут на 10,79%, до 1547 рублей. Максимально расписки росли на 13,1%, до 1588 рублей, впервые с февраля 2022 года. Объемы торгов превысили 1,7 миллиарда рублей.

Ozon впервые достиг операционной безубыточности — скорректированная EBITDA во втором квартале составила 0,2 миллиарда рублей против отрицательного значения в 9,1 миллиарда годом ранее, сообщила ранее во вторник компания. Оборот от продаж товаров и услуг (GMV) вырос на 92% — до 170,6 миллиарда рублей.