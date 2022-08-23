МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Во вторник золото торгуется с повышением, прервав череду 6-дневного снижения. Росту содействует ослабление доллара и снижение доходности казначейских облигаций после выхода данных США по деловой активности, сообщает агентство Рейтер. Фондовые индексы США во вторник в основном снижаются

Около 14.33 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,9%, до 1750,59 доллара за унцию после достижения в понедельник минимума с 27 июля 1727,01 доллара.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,9%, по 1764,20 доллара.

"Доллар и доходность (гособлигаций) упали после выхода слабого индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США. Это оказало поддержку золоту", — отметил Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

"Кроме того, данные свидетельствуют о существенном сокращении (деловой активности) и о быстром замедлении роста экономики, усиливая вероятность того, что ФРС будет менее агрессивно (повышать процентные ставки). Это является дополнительным позитивным фактором для рынка золота", — добавляет он.

Деловая активность в частном секторе США в августе сокращалась второй месяц подряд, достигнув самого низкого уровня за 18 месяцев.

Индекс доллара потерял 0,6%, делая золото дешевле для держателей других валют. Доходность казначейских облигаций США также снизилась.

В фокусе внимания находится выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле в пятницу.

Повышение процентных ставок негативно отражается на котировках золота, не приносящего гарантированного дохода.

"Если цены на золото пробьют уровень 1724 доллара, то на повестке дня окажется падение к 1700 долларам. Восстановление же выше 1752 долларов может открыть золоту дорогу к 1770 и 1800 долларам", — отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Производственная активность в еврозоне в августе сократилась второй месяц подряд, так как удорожание стоимости жизни заставило потребителей снизить расходы, а перебои с поставками препятствовали работе компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного во вторник.

"Европа приближается к рецессии, экономика Китая замедляется. Золото рано или поздно вновь начнут покупать как актив-убежище", — добавил Мойя.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,9%, до 19,18 доллара за унцию, платина повысилась на 0,4%, до 879,31 доллара. Палладий подешевел на 0,3%, до 1990,23 доллара.