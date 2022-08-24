МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В среду доллар США стабилизировался чуть ниже недавних пиков, пока инвесторы ожидали новостей от Федеральной резервной системы, размышляя о том, могут ли слабые данные по американской экономике замедлить темпы повышения ставок, сообщило агентство Reuters. Доллар дорожает к евро на ожиданиях решений ФРС США

Разочаровывающие данные по активности в производственном секторе и в сфере услуг США, опубликованные днем ранее, а также сокращение продаж на первичном рынке жилья в июле, способствовали отступлению доллара с 20-летнего максимума против евро, хотя это снижение и не было значительным, так как опасения относительно экономического роста в Европе более сильные.

Пара евро/доллар на торгах в Нью-Йорке недолго торговалась на уровне паритета, но утром в Азии снизилась до 0,99485, что лишь немногим выше минимума вторника 0,99005. Пара доллар/японская иена торговалась по 136,73.

Согласно предварительным данным S&P Global, опубликованным во вторник, составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) в августе снизился второй месяц подряд, до 45, самого низкого уровня с мая 2020 года. Продажи домов на первичном рынке жилья упали до минимума за 6,5 лет.

Британский фунт получил некоторую поддержку, поскольку составной PMI Великобритании удержался на территории роста, хотя это и не особо улучшило ожидания инвесторов в отношении британской или европейской экономики.

Пара фунт/доллар торговалась по 1,1810, тогда как во вторник достигла 2,5-летнего минимума 1,1718.

"Реальность жестокого удара, который рост цен на электроэнергию нанесет по домохозяйствам в Великобритании, рано или поздно отразится в статистических данных", — говорит валютный аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

Австралийский и новозеландский доллары остаются во власти тревог по поводу мировой рецессии.

Австралийский доллар снизился на 0,38% до 0,6903 доллара США, а новозеландский — на 0,42% до 0,6187 доллара США.

Теперь инвесторы сосредоточили внимание на Джексон-Хоул в штате Вайоминг, где Федеральная резервная система проводит свой ежегодный симпозиум, а ее председатель Джером Пауэлл должен выступить в пятницу.

Индекс доллара США в среду вырос на 0,12% до 108,68 и может нацелиться на достигнутый в июле 20-летний максимум 109,29.

"Симпозиум в Джексон-Хоул вряд ли даст нам много причин для продаж доллара", — говорит Крис Уэстон, глава исследовательского отдела Pepperstone в Мельбурне.

"Думаю, что Пауэлл будет стоять на своем, и это по-прежнему побуждает нас покупать доллары. Любой откат доллара по-прежнему дает возможности для покупок", добавляет он.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари во вторник вновь заявил о необходимости более агрессивного повышения процентных ставок для сдерживания инфляции.