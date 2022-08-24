МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня закрылся на двухнедельном минимуме после падения на американских рынках из-за выхода разочаровывающих макроданных, сообщило агентство Reuters. При этом рост нефтегазового сектора благодаря удорожанию нефти ограничил потери на японском рынке. Японские компании приостанавливают уход из России второй месяц подряд

Nikkei в среду потерял 0,49% до 28313,47 пункта, достигнув минимума на закрытии с 10 августа и снизившись пятую сессию подряд.

Более широкий Topix опустился на 0,2% до 1967,18 пункта, также достигнув двухнедельного минимума.

Американский S&P 500 во вторник по итогам торгов откатился до самого низкого уровня за две недели после того, как свежие данные по деловой активности вызвали опасения насчет рецессии. При этом несколько представителей ФРС высказались в пользу жесткой денежно-кредитной политики перед симпозиумом в Джексон-Хоуле, где председатель американского центробанка Джером Пауэлл, как ожидается, подтвердит намерение и дальше бороться с инфляцией.

"Было некоторое ощущение, что недавний откат может остановиться, но рынку сложно развернуться, пока его участники готовятся к важному событию", — отметил сотрудник одной из японских компаний по управлению активами.

Технологический сектор сегодня возглавил спад, за ним следовали секторы здравоохранения и потребительских товаров. Посол оценил курс Японии на продолжение санкционного давления на Россию

Акции Konami снизились сильнее всего, на 2,82%. Бумаги Nintendo подешевели на 2,61%, акции Sony — на 1,39%.

Бумаги Tokyo Electron упали на 2,18%. Акции Fast Retailing опустились на 0,93%.

Коммунальный сектор возглавил повышение в Nikkei. Нефтегазовый сектор получил поддержку от резкого роста цен на сырую нефть после того, как Саудовская Аравия намекнула на идею сокращения добычи в ОПЕК+.

"Инвесторы с выгодой для себя пользуются опасениями насчет укрепления инфляции и покупают акции нефтегазовых компаний", — сказал один из участников рынка, работающий в японской брокерской фирме.

Акции Tokyo Electric повысились сильнее всего, набрав 9,96%. Местные СМИ сообщили, что правительство готовится к повторному запуску некоторых ядерных реакторов.

Бумаги Hino Motors, подразделения Toyota, восстановились на 5,6% после падения до минимума более чем за два года во вторник из-за скандала с фальсификацией данных.