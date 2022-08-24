МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги в основном снижением, рынки ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи падают на отказе инвесторов от риска

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,86%, до 3 215,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,01%, до 2 160,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,2%, до 19 268,74 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, до 2 447,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6 998,1 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 0,49%, до 28 313,17 пункта.

В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Трейдеры ожидают, что глава регулятора даст рынкам подсказки о дальнейшей монетарной политике Федрезерва.

Один из главных вопросов заключается в том, будет ли ФРС замедлять темпы повышения ставки, которая была увеличена уже четыре раза с начала года, в последний раз — на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, аналитики ожидают с одинаковой вероятностью повышение ставки на 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов на заседании в сентябре.

Мировые центробанки склонны к повышению ключевых ставок на фоне высокой инфляции, что усиливает среди инвесторов опасения по поводу возможной рецессии. Экономика США уже показала снижение в первом и втором кварталах подряд.

"В то время как европейские цены на газ продолжают находиться на рекордно высоких уровнях, инвесторы все больше обеспокоены тем, что сочетание повышения ставок центробанками и высоких энергетических цен приведет мировую экономику к продолжительной рецессии", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).