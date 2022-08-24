Фондовые биржи АТР завершили торги вторника в снижением в ожидании сигналов от ФРС США
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги в основном снижением, рынки ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,86%, до 3 215,2 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,01%, до 2 160,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,2%, до 19 268,74 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, до 2 447,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6 998,1 пункта; японский Nikkei 225 уменьшился на 0,49%, до 28 313,17 пункта.
В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Трейдеры ожидают, что глава регулятора даст рынкам подсказки о дальнейшей монетарной политике Федрезерва.
Один из главных вопросов заключается в том, будет ли ФРС замедлять темпы повышения ставки, которая была увеличена уже четыре раза с начала года, в последний раз — на 75 базисных пунктов. По данным CME Group, аналитики ожидают с одинаковой вероятностью повышение ставки на 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов на заседании в сентябре.
Мировые центробанки склонны к повышению ключевых ставок на фоне высокой инфляции, что усиливает среди инвесторов опасения по поводу возможной рецессии. Экономика США уже показала снижение в первом и втором кварталах подряд.
"В то время как европейские цены на газ продолжают находиться на рекордно высоких уровнях, инвесторы все больше обеспокоены тем, что сочетание повышения ставок центробанками и высоких энергетических цен приведет мировую экономику к продолжительной рецессии", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).
https://1prime.ru/Financial_market/20220824/837873684.html