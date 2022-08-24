МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) установила новый ориентир ставки купона по биржевым облигациям с объемом выпуска не менее 10 миллиардов рублей на уровне не выше 8,9-9% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Источник назвал финальный ориентир купона облигаций "Полюса"

Данному ориентиру купона соответствует доходность к четырехлетней оферте до 9,2-9,31% годовых. Выпуск 10-летних облигаций серии 001P-06R предусматривает выплату квартальных купонов. Заявки на облигации компания собирает в среду.

Техническая часть размещения ценных бумаг предварительно назначена на 31 августа. Организаторы размещения — Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион" и Россельхозбанк.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основной акционер — госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций ФСК. Напрямую Росимуществу принадлежит еще 0,59% акций компании, миноритарным акционерам — 19,28%.