МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду растет, восстанавливаясь после утреннего снижения, инвесторы находятся в ожидании следующих шагов Федеральной резервной системы США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Фьючерсы на фондовые индексы США падают на ожиданиях решений ФРС

По состоянию на 18.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,35 доллара, или на 0,25%, до 1765,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на символические 0,07% — до 19,012 доллара за унцию. При этом утром золото дешевело на 0,12%, серебро — на 0,34%.

"Золото демонстрирует некоторые интересные признаки восстановления или, по крайней мере, стабилизации, несмотря на блестящую динамику доллара и тот факт, что доходность 10-летних казначейских облигаций по-прежнему остается выше 3%", — приводит портал MarketWatch слова аналитика по драгоценным металлам Kinesis Money Руперта Роулинга (Rupert Rowling).

Трейдеры ожидают конференции в Джексон-Хоуле, запланированной на пятницу. На мероприятии выступит председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, из речи которого инвесторы надеются получить подсказки о дальнейшей деятельности ФРС.

По данным CME Group, 58,5% аналитиков ожидают с одинаковой вероятностью повышение базисной ставки на 75 базисных пунктов на заседании центробанка в сентябре. Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва, так как это отражается на долларе, который, в свою очередь, влияет на стоимость драгоценного металла.