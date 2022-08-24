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https://1prime.ru/Financial_market/20220824/837879824.html
Российский рынок акций по итогам торгов среды снизился на 0,52%
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Российский рынок акций в среду завершил торги умеренным снижением — на 0,52%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов уменьшился на 0,52%, до 2248,22... ПРАЙМ, 24.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду завершил торги умеренным снижением — на 0,52%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов уменьшился на 0,52%, до 2248,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1182,39 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижается на 6 копеек, до 59,83 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 59,57 рубля.