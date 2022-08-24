МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду завершил торги умеренным снижением — на 0,52%, следует из данных Московской биржи. Инвесторы получат акции российских компаний, конвертированные из расписок

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов уменьшился на 0,52%, до 2248,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1182,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижается на 6 копеек, до 59,83 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 59,57 рубля.