МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно сократился по итогам торговой сессии среды, инвесторы фиксировали прибыль, полученную в предыдущие дни, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,52%, до 2248,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1182,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов среды) остался на уровне закрытия прошлой сессии — 59,89 рубля, евро — снизился на 7 копеек, до 59,51 рубля.

"Российский рынок акций днем растерял утренний рост и начал корректироваться. После подъема индекса Мосбиржи в предыдущие четыре торговые сессии на 3,3% сегодня во второй половине дня происходило снижение на 0,5%. Участники рынка фиксировали прибыль в ожидании конвертации депозитарных расписок в акции, о чем сегодня напомнила Мосбиржа", — отмечает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

Он добавил, что продажи акций сдерживали высокие цены на нефть, которые находились выше 100 долларов за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

И именно в рамках коррекции заметно подешевели сегодня акции Ozon (-2,97%), после сильного роста стоимости накануне благодаря вышедшей отчетности, а также "Норникеля" (-1,1%) — после трех предыдущих сессий роста, отмечает эксперт.

"В финансовом секторе падали (в цене — ред.) обыкновенные акции Сбербанка (-1,71%). Расписки TCS Group (-5,06%) снижались (в цене — ред.) на публикации финансового отчета и сообщении о минимальной за пять лет чистой прибыли", — уточняет Лящук.

Лидерами же снижения стоимости сегодня стали акции "СПБ Биржи" (-3,07%), "Сургутнефтегаза" (-2,89%), МТС (-1,76%), расписки VK (-4,2%).

В лидеры роста попали акции "Лензолота" (+6,59%), банка "Санкт-Петербург" (+5,72%), "Магнита" (+1,39%), "Новатэка" (+0,97%).

"Акции "М.Видео" прибавляли (в цене — ред.) 4,97% в преддверии финансового отчета за первое полугодие, публикация которого запланирована на 25 августа. Также отметим продолжение роста (стоимости — ред.) "Алросы" (+2,24%) на фоне новостей о восстановлении экспорта", — добавил Лящук.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Ожидаем, что во второй половине недели индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 2220-2270 пунктов. С одной стороны, ожидания конвертации расписок в акции сдерживают рост, а с другой, высокие цены на нефть, а также возможные дивиденды "Новатэка", "Роснефти", "Лукойла" оказывают поддержку. Лучше рынка может оказаться нефтегазовый сектор, а также золотодобывающие компании, акции которых могут пользоваться спросом вслед за ростом цен на золото", — прогнозирует Лящук.

В четверг индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2150-2270 пунктов, в свою очередь ожидает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".