МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг растет за счет удешевления доллара к мировым валютам, рынки ожидают статистику по экономике США и выступление главы Федрезерва в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Экономист объяснил, кто возьмет доллар в оборот

По состоянию на 7.54 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дрожал на 0,42%, до 3,6537 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,05%, до 8 034,5 доллара, алюминия — выросла на 0,25%, до 2 430 долларов, цинка — поднялась на 0,83%, до 3 513,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 108,38 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.

Главными событиями на рынках остаются статистика по ВВП США, которая будет опубликована позднее в четверг, и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Эти факторы могут повлиять на курс доллара, что отразится на стоимости меди.