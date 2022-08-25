МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии четверга продолжает небольшое снижение предыдущей сессии из-за фиксации прибыли инвесторами и давления, ощущаемого нефтегазовым сектором из-за процесса расконвертации депозитарных расписок, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.06 мск снижается на 0,16%, до 2244,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,45%, до 1177,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 19 копеек, достигая 60,07 рубля, евро — на 29 копеек, до 59,81 рубля.

Накануне рынок потерял 0,5% по основному индексу.

"Российский фондовый рынок сегодня окончательно замедлил рост, а инвесторы предпочитают фиксировать прибыль", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Акции "М.Видео" теряют 5,88% стоимости на опубликованной отчетности, отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

В лидерах снижения котировок также — акции ПИКа (-2,05%), НЛМК (-1,92%), "Сургутнефтегаза" (-1,76%), ЛСР (-1,29%), "Лукойла" (-1,12%), "Татнефти" (-0,91%), "Роснефти" (-0,87%).

"Под небольшим давлением сегодня акции нефтегазового сектора, несмотря на растущие цены на энергоносители. Мы связываем это с расконвертацией расписок, что создает дополнительное предложение на рынке", — полагает Соловьев.

В лидерах роста находятся обыкновенные акции и префы "Лензолото" (+20,75% и +7,74%), акции "Русала" (+2,38%), "Полюса" (+2,11%), расписки "Циана" (+2,04%), TCS Group (+1,76%), Ozon (+1,56%).

Также лучше рынка сегодня выглядят акции "Белуги" (+2,19%), которые при этом сразу после публикации полугодового отчёта дорожали более чем на 8%, добавляет Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Компания активно развивает собственную розничную сеть, количество торговых точек превысило 1,2 тысячи. Двузначному росту выручки и прибыли способствовали рост посещаемости магазинов и средней цены покупки, добавил эксперт.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ввиду отсутствия сильных поддерживающих новостей давление на российском фондовом рынке в ближайшее время сохранится, прогнозирует Соловьев.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на двухмесячной вершине 2274 пунктов, установленной вчера. Усиление восходящей динамики мировых рынков и нефтяных цен будет способствовать преодолению этого технического препятствия", — в то же время полагает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".