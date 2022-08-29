МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются вслед за пятничным падением на американских биржах, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы заметно снизились после выступления главы ФРС США

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,14%, до 3231,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 2145,79 пункта, гонконгской Hang Seng Index — на 0,73%, до 20022 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 падает на 1,93%, до 6967,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,67%, до 27875,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,29%, до 2423,57 пункта.

В понедельник азиатские биржи перенимают пятничную динамику американских индексов, закрывшихся значительным снижением. Давление на рынки оказало выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Так, глава регулятора заявил, что нынешняя цель регулятора — возврат инфляции на уровень 2%, и при необходимости Федрезерв может прибегнуть к ещё более жесткой монетарной политике.

"Пауэлл подтвердил свою ястребиную позицию на симпозиуме в Джексон-Хоуле и уничтожил всякий оптимизм по поводу того, что ФРС может вернуться к снижению ставок в начале следующего года", — отметили аналитики Okasan Online Securities, чье мнение приводит агентство Франс Пресс.

Ужесточение монетарной политики в США означает и сокращение притока ликвидности в том числе на азиатские финансовые рынки.