МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе евро и иене, поднимается в понедельник утром, рынки оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о намерении продолжать ужесточение монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР снижаются вслед за индексами Уолл-стрит

По состоянию на 7.44 мск курс евро к доллару снижается до 0,9916 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9961 доллара, курс доллара к иене растёт до 138,82 иены со 137,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,56%, до 109,41 пункта.

В пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле Пауэлл отметил, что приоритетной целью регулятора остается возвращение инфляции на уровень в 2%, для чего Федрезерв будет использовать жесткие монетарные методы, такие как сохранение высокой ставки рефинансирования определённое время.

В результате, по данным CME Group, 74,5% аналитиков ожидают ещё одного повышения этой ставки в сентябре, и вновь сразу на 0,75 п.п., до 3-3,25% годовых. До комментариев Пауэлла такое повышение допускали примерно 60% аналитиков.

"Игра с оценкой прогнозов ФРС переключилась с угадывания того, насколько высокой может быть ставка в пиковом значении, до понимания того, как долго она сможет такой оставаться", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Malayan Banking Яньси Тан.

Ужесточение монетарной политики позитивно для стоимости соответствующей валюты.