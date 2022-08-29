МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника повышается на 0,78% при росте нефтяных котировок и отсутствии опасений инвесторов о продажах конвертированных депозитарных расписок и со стороны нерезидентов, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Белоусов назвал уровень инфляции по итогам текущего года

Индекс Мосбиржи к 16.02 мск растет на 0,78%, до 2286,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1196,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 30 копеек, достигая 60,2 рубля, евро — на 43 копейки, до 60,21 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,89%, до 99,89 доллара за баррель.

"Кроме фактора устойчивости сырьевых цен, поддержку нашему рынку оказывает осознание инвесторами, что возвращение части нерезидентов и расконвертация депозитарных расписок в российские акции не привели к ощутимому увеличению предложения бумаг. Ранее опасения подобного навеса привели к неоправданной перепроданности нашего рынка, которая теперь нивелируется в результате уверенного роста", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Обыкновенные акции ТГК-2 (+2,46%) подскакивали на 11,07% после новости об увеличении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии до 3,46 миллиарда рублей против 2,025 миллиарда рублей годом ранее. Префы ТГК-2 наоборот снижаются на 0,32%.

"Акции "Аэрофлота" (+3,19%) растут вторую сессию подряд на фоне анонсированных мер господдержки от государства: компания планирует контрактовать 323 российских самолета. Росавиация расширила программу субсидирования полетов по 49 направлениям с 15 авиаперевозчиками, среди которых "Аэрофлот", — дополняет Чернов.

Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) — головной компании транспортной группы Fesco — растут на 7,1% после новости о росте чистой прибыли в первом полугодии на 25% в годовом выражении.

Также в лидерах роста находятся акции ПИК (+4,6%), ТМК (+4,2%), "Самолета" (+4,11%), ЛСР (+2,6%), ММК (+2,24%) "Лукойла" (+1,63%), "Роснефти" (+1,56%), "Газпрома" (+0,81%), расписки Fix Price (3,68%), TCS Group (+2,43%).

"Бумаги "Полюса" (-0,34%) дешевеют, следуя за мировыми ценами на золото, которые продолжают корректироваться после "ястребиного" выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. За два дня котировки золота потеряли 2,13%", — отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Лидерами снижения котировок в свою очередь стали акции "СПБ Биржи" (-3,8%), "Лензолото" (-2,81%), "Селигдара" (-0,95%), Qiwi (-0,404%), расписки "О'Кей" (-1,93%), VK (-0,55%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Наш прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 2265–2300 пунктов. Ориентир для РТС: интервал 1135–1210 пунктов", — прогнозирует Чернов.

Игорь Додонов из ФГ "Финам" считает, что игнорировать внешний негатив вряд ли получится долго, поэтому нельзя исключать, что во второй половине дня некоторые участники торгов решат начать фиксировать прибыль, особенно с учетом того, что рынок растет уже три недели подряд.

"Промежуточное сопротивление у индекса Мосбиржи находится на отметке 2320 пунктов. Если мировые рынки не ускорят падение, а нефтяные цены хотя бы останутся на текущих уровнях, мы можем уже в ближайшие сессии попытаться преодолеть это техническое препятствие", — полагает Бабин.