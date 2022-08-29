МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник продолжаются снижаться второй торговых день подряд, инвесторы оценивают возможное ужесточение монетарной политики ФРС США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,76%, до 32039,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 12099,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4034,34 пункта.

Американские биржи в понедельник открыли торги снижением после того, как по итогам предыдущих торгов котировки обвалились на 3-4% на комментариях главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о возможном дальнейшем ужесточении монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией.

"Процесс цикла повышения ставки ФРС, особенно в начале этого цикла, никогда не бывает легко воспринят рынками. Этот процесс часто сопровождается периодами повышенного беспокойства и волатильности для участников рынка", — приводит агентство Блумберг слова главного инвестиционного стратега компании Oppenheimer Джона Штольцфуса (John Stoltzfus).

По словам эксперта, с текущим циклом повышения ставок особенно сложно справиться, поскольку он включает в себя ужесточение политики в сочетании со стремительно ускоряющейся инфляцией, которую ФРС до сих пор не смогла существенно замедлить.

Кроме того, на текущей неделе ожидается статистика по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в августе осталась на уровне июля в 3,5%.