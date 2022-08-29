МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Инвестиционная компания ITI Capital с 30 августа закроет доступ к покупке иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов, следует из материалов компании. Евро дорожает к доллару после двух недель снижения подряд

"С 30 августа 2022 года ITI Capital закрывает неквалифицированным инвесторам возможность покупать иностранные ценные бумаги", — сообщает компания.

Банк России 20 июля рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам ценных бумаг иностранных эмитентов. ЦБ объяснял, что из-за введения ограничений иностранными государствами владение ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам в РФ, сопряжено с рисками.

У ряда российских брокеров иностранные ценные бумаги итак недоступны из-за санкций. А после рекомендации ЦБ инвесткомпания ITI Capital стала первой, кто официально сообщил, что ей последует.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) считает, что доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам как эмитентов недружественных стран, так и эмитентов иных стран на отечественном организованном рынке должен быть сохранен.