МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в понедельник вторую сессию подряд по индексу Мосбиржи и третью — по РТС, отыгрывая позитивные корпоративные новости, следует из данных Московской биржи. Компания ITI Capital закроет некоторым инвесторам покупку иностранных бумаг

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 1,21%, до 2296,33 пункта, долларовый РТС — на 1,26%, до 1197,99 пункта.

РЫНОК НАХОДИТ ОПОРУ

Российский рынок акций в понедельник активно повышался по основным биржевым индексам. Фактором поддержки выступала позитивная динамика рынка нефти, закрепляющегося выше ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent. Он вечером прибавлял 3,1%, до 102,1 доллара.

Участники рынка отыгрывают неожиданные высказывания популярного на торговых площадках американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Основатель производителя электромобилей Tesla заявил, что в краткосрочной перспективе человечеству может понадобиться "больше нефти и газа", предупредив, что без ископаемых энергоносителей "цивилизация рухнет".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался вечером на 0,05%, до 108,75 пункта, сигнализируя о приостановке падения аппетита к риску после достаточно "ястребиных" выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в прошлую пятницу.

КОРПОРАТИВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

В лидерах роста цены на Московской бирже оказались бумаги ДВМП (+8,4%) — головной компании транспортной группы Fesco — после новости о росте чистой прибыли в первом полугодии на 25% в годовом выражении.

Бумаги "Абрау-Дюрсо" (+6,9%) отыгрывали новости о сокращении в первом полугодии чистого убытка по МСФО на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 130,027 миллиона рублей.

Бумаги девелоперов "Эталон" (+4,6%), ПИКа (+6,2%), "Самолета" (+3,7%) и ЛСР (+2,9%) выросли на фоне отчетности ЛСР, зафиксировавшей рост в первом полугодии чистой прибыли по МФСО на 12%, до 6,4 миллиарда рублей (в годовом исчислении).

Также подорожали акции ТМК (4,6%), "Аэрофлота" (+4,1%), "Газпрома" (+3,5%). Низколиквидные акции МГТС подскочили на 25,9% (обычка) и на 33,6% — "префы".

Упали акции "Русгидро" (-1,8%), расписки VK (-0,9%), бумаги Qiwi (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи впервые с начала июля смог закрепиться выше уровня 2215-2220 пунктов, после чего дальнейший рост не заставил себя долго ждать, отмечает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

"Ожидаем продолжения роста показателя к уровню 2400 пунктов", — добавляет она.

Рост рынка в понедельник сопровождался увеличенными объёмами торгов, что вселяет надежду на продолжение восходящей динамики, оценивает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"В целом, если индекс Мосбиржи удержится выше 2280 пунктов, то следующим серьёзным препятствием станет отметка 2450 пунктов", — добавляет он.