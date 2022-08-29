МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением на общих пессимистичных настроениях после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов французский CAC 40 снизился на 0,83%, до 6222,28 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 12892,99 пункта.

В Великобритании банковский выходной. Британский индекс FTSE 100 завершил торги пятницы снижением на 0,7%, до 7427,31 пункта.

Негативные настроение преобладают на рынках в понедельник, трейдеры продолжают оценивать выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле. Глава ФРС США отметил, что приоритетной целью регулятора остается возвращение инфляции на уровень в 2%, для чего Федрезерв будет использовать жесткие монетарные методы, такие как сохранение высокой ставки определенное время.

Во вторник станет известна предварительная оценка годовой инфляции в Германии по итогам августа. Аналитики полагают, что рост потребительских цен в стране ускорился в годовом выражении до 7,8% с 7,5% месяцем ранее.