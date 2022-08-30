МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам во вторник утром несколько опускается, рынки ожидают макростатистику, которая будет опубликована позднее в ходе торгов, а также данные по безработице в США в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Банк России расширил возможности по продаже наличной валюты населению

По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару рос до 1,0001 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9995 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,46 иены со 138,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 108,75 пункта.

Днем ранее индекс доллара поднялся до 109,48 пункта, что является самым высоким уровнем с сентября 2002 года. Во вторую половину торгов понедельника показатель опустился в диапазон примерно в 108,6-108,8 пункта, оставаясь в нем и на утренних торгах вторника.

Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. На прошлой неделе глава регулятора Джером Пауэлл подтвердил намерение центробанка оставить ставки на высоком уровне для борьбы с инфляцией, которая в июле составила 8,5% при целевом уровне в 2%. Такие комментарии поддерживают доллар на текущем уровне.

Позднее во вторник будет опубликована статистика по доверию потребителей к экономике США в августе от аналитической Conference Board. Эксперты ждут роста показателя до 97,9 пункта с июльских 95,7 пункта. А в пятницу выйдет статистика по безработице в стране в августе. Ожидается, что безработица в США сохранилась на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 285 тысяч после увеличения на 528 тысяч.

В то же время на курс евро к доллару может повлиять статистика по инфляции в Германии, которая будет опубликована позднее в ходе торгов. Эксперты полагают, что, согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране в августе ускорилась до 7,8% с 7,5% месяцем ранее.