МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются, трейдеры продолжают оценивать заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствующие о курсе регулятора на ужесточение монетарной политики, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.16 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,46%, до 31950,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 11955,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 4006,9 пункта.

В рамках своей речи в пятницу Пауэлл отметил, что приоритетной целью регулятора остается возвращение инфляции на уровень в 2%, для чего Федрезерв будет использовать жесткие монетарные методы, такие как сохранение высокой ставки определенное время.

Слова Пауэлла укрепили опасения инвесторов, в связи с чем, по данным CME Group, более 70% аналитиков ждут повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов. На этом фоне американские индексы в пятницу упали на 3-4% и продолжили снижение на этой неделе.

"Снижение акций и слабость потребительских расходов недостаточны, чтобы сдвинуть ФРС с курса на ужесточение политики", — отметил стратег ING Крис Тернер (Chris Turner), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.