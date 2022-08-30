МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник снижается в пределах 1% — инвесторы продолжают оценивать "ястребиные" сигналы от председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

По состоянию на 17.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,15 доллара, или на 0,92%, до 1 733,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,24% — до 18,142 доллара за унцию.

В прошлую пятницу Пауэлл заявил, что основной целью американского центробанка остается борьба с инфляцией. Он подчеркнул, что для возвращения инфляции к целевому показателю в 2% придется некоторое время использовать жесткие монетарные методы, такие как сохранение высокой ключевой ставки. Такая политика приводит к укреплению доллара, а это делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

Федрезерв начал повышать ключевую ставку в марте, после четырех повышений она находится на уровне 2,25-2,5% годовых. По данным CME Group, 76,5% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов в сентябре.

"Золото, как и остальные рынки, сталкивается с более ястребиным, суровым Пауэллом, который должен будет сохранить лицо на следующем заседании и повысить ставку еще на 75 базисных пунктов. Это сейчас учитывается рынком". — сказал порталу MarketWatch президент GoldSeek.com Питер Спина (Peter Spina).