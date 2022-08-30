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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220830/837938194.html
Российский рынок акций вырос вслед за "Газпромом"
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Российский рынок акций во вторник вырос на 0,45% на фоне повышательного ралли ценных бумаг "Газпрома", следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 30.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник вырос на 0,45% на фоне повышательного ралли ценных бумаг "Газпрома", следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,45%, до 2306,62 пункта, долларовый РТС — на 1,18%, до 1212,10 пункта.
Акции "Газпрома" подскочили на 7,37%.