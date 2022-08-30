МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник вырос на 0,45% на фоне повышательного ралли ценных бумаг "Газпрома", следует из данных Московской биржи. Цены на нефть усилили падение до 5%

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,45%, до 2306,62 пункта, долларовый РТС — на 1,18%, до 1212,10 пункта.

Акции "Газпрома" подскочили на 7,37%.