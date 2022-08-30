МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника преимущественно в минусе, повторяя динамику американских рынков, трейдеры по-прежнему отыгрывают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,88% — до 7361,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 6210,22 пункта, немецкий DAX вырос на 0,53%, до 12961,14 пункта.

В рамках своей речи в пятницу Пауэлл отметил, что приоритетной целью регулятора остается возвращение инфляции на уровень в 2%, для чего Федрезерв будет использовать жесткие монетарные методы, такие как сохранение высокой ставки определенное время.

Слова Пауэлла укрепили опасения инвесторов, в связи с чем, по данным CME Group, 70% аналитиков ждут повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов. Такие ожидания продолжают оказывать давление на мировые фондовые рынки.

Трейдеры также оценивали статистику из Германии. Так, годовая инфляция в стране по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,5% месяцем ранее. Прогнозировалось ускорение до 7,8%.