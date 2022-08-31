МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В сентябре в России активизируется валютный рынок и курс доллара вырастет — такое мнение в интервью радио Sputnik высказала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Назван новый фактор в пользу ослабления рубля

По ее словам, в сентябре американская валюта может укрепиться по отношению к рублю. Конец лета всегда характеризуется штилем на валютных рынках, и этот год не стал исключением, однако затишье продлится лишь до начала осени,

"Шторма на рынке валют после февраля и марта больше не было. С тех пор ситуация стабилизировалась. В августе на валютном рынке традиционно наступает штиль. Я думаю, что в сентябре рынок активизируется, но не сильно. Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы", – отметила Орлова.

Главным фактором, который способен привести к росту курса американской валюты, может стать стоимость нефти, считает она.

"Очень важный фактор на ближайшие месяцы – это динамика нефтяных цен. На мировых рынках цены на нефть снижаются, там видна понижательная траектория. Это может привести к некоторому ослаблению рубля. Это будет очень умеренное снижение, но произойдет оно скачкообразно. То есть рынок будет чувствовать себя спокойно, а потом резко произойдет скачок, и курс перейдет на новый уровень", – прогнозирует экономист.