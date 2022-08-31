МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду поднимается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, а также в рамках фиксации инвесторами прибыли после падения котировок на коронавирусных рисках, свидетельствуют данные торгов. Курс евро снова укрепляется к доллару

По состоянию на 8.38 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,77%, до 3,585 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 3,63%, до 7 864 долларов, алюминия — на 4,11%, до 2 391 доллара, цинка — на 2,34%, до 3 482 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 108,52 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.

В то же время медь отыгрывает часть падения торгов вторника, когда промышленный металл подешевел на 1,7%, что было связано с локальной вспышкой коронавируса в Китае в городе Шэньчжэнь. Страна является крупнейшим потребителем меди, поэтому ожидания по экономической активности в ней отражаются на стоимости меди.