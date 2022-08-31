МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены газа в Европе, согласно консервативным оценкам "Газпрома", в пике в осенне-зимний период (ОЗП) могут превысить 4000 долларов за тысячу кубометров, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе селекторного совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Спрос на газ в мире сократился на 40 миллиардов кубов за восемь месяцев

"Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Мы с вами в "Газпроме" сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров", — приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.