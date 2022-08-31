МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Фондовый рынок Шри-Ланки вырос на фоне новостей о заключении соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Российский рынок акций вырос вслед за "Газпромом"

Как отмечается, акции Шри-Ланки подскочили на 2,6% на фоне новостей о достижении предварительного соглашении, что стало лучшей сессией страны с 12 августа. Цены на суверенные облигации Шри-Ланки выросли на 3,7 цента за доллар.

По данным агентства, Шри-Ланка и МВФ достигли предварительного соглашения о предоставлении экстренного кредита, официальное объявление будет сделано 1 сентября. Миссия МВФ, прибывшая на Шри-Ланку неделю назад, вела переговоры с правительством страны, включая министра финансов, до поздней ночи во вторник, чтобы решить проблемы политического характера. Как во вторник заявил президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе, переговоры достигли "финальной стадии".

Точный размер кредита от МВФ пока не уточняется. Ранее президент страны сообщил, что власти Шри-Ланки ведут переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи в размере от двух до трех миллиардов долларов.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.