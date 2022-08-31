МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в последний летний день в ожидании статданных о безработице в США, следует из данных торгов. Reuters: в ФРС США вернулись к теме повышения ставок

По состоянию на 14.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,07%, до 31798 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,87%, до 12464,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4002,25 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании данных с рынка труда в США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики ожидают, в частности, что безработица в стране осталась на уровне июля в 3,5%.

Кроме того, настроение трейдеров остаются осторожными после комментариев главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о возможном дальнейшем ужесточении монетарной политики.

"Рынки все еще борются с последствиями ястребиных комментариев в Джексон-Хоуле на прошлой неделе", — сказал порталу Market Watch аналитик брокерской компании Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).