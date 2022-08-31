МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду теряет позиции к доллару и к евро, отыгрывая дешевеющую нефть, стоимость которой уже закрепляется в районе 95 долларов за баррель сорта Brent. Стоимость нефти снижается на ряде факторов на торгах среды

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск повышался на 20 копеек — до 60,14 рубля, евро — на 22 копейки, до 60,22 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 3 копейки до 8,71 рубля, а объем торгов им составлял 39,3 миллиарда рублей против 41,7 миллиарда по евро и 55,1 миллиарда по доллару.

Доллар повышался к рублю на 0,3%, евро — тоже на 0,3%, а юань – на 0,4%. Рублевая цена нефти составляла около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты в среду притормозил в росте после двух дней укрепления и слегка снижается против доллара и евро. Падение рынка нефти задает тон. Баррель сорта Brent днем падает на 2,7%, до 95,3 доллара.

Давление на нефтяные котировки исходит от оценок технического мониторингового комитета ОПЕК+, повысившего прогноз совокупного избытка предложения на рынке нефти по итогам текущего года до 900 тысяч баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 100 тысяч. Банк России расширил возможности по продаже наличной валюты населению

Эти оценки базируются на перспективах повышения учётной ставки в США. Ужесточение монетарной политики может привести к укреплению доллара, что негативно для нефтяных цен, и может спровоцировать рецессию в мировой экономике, что понизит нефтяной спрос.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается днем на 0,3% до 109,1 пункта, опять приближаясь к двадцатилетним максимумам. Это сигнализирует об ослаблении спроса на валюты развивающихся рынков.

ПРОГНОЗЫ

Значимых драйверов к укреплению рубля сейчас не наблюдается, отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка. Экономист спрогнозировала курс доллара в сентябре

"Впрочем, на фоне низкой ликвидности и технической картины курс доллара может протестировать отметку 59,5 рубля в рамках ближайших дней", — добавляет он.

Выплата дивидендов "Газпрома", о планах которой стало известно накануне, способна поддержать рубль в октябре-ноябре, поскольку может потребовать от компании дополнительных продаж валюты, пока же ожидается консолидация курса в пределах 59-62 рублей за доллар, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Однако снижение экспорта, рост импорта и возможный запуск бюджетного правила все же способны ослабить валюту РФ к концу года ближе к уровням 65-70 рублей за доллар", — добавляет он.