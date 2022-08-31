МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в среду, отыгрывая потери после трех дней падения на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Число рабочих мест в частном секторе США выросло в августе

По состоянию на 16.56 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,34%, до 31899,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,11%, до 12015,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 4008,6 пункта.

За предыдущие три торговых дня фондовые индексы США потеряли 4-6%, инвесторы оценивали заявления Пауэлла о приверженности ФРС снижению уровня инфляции до 2% и сохранению с этой целью высоких ставок.

При этом, по словам руководительницы UBS Global Wealth Management Анджелин Ньюман (Angeline Newman), которую цитирует агентство Блумберг, давать определенный прогноз по дальнейшему курсу монетарной политики регулятора сложно, поскольку существуют противоречивые экономические сигналы.

Инвесторы также оценивают статистику, согласно которой число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 132 тысячи. В июле показатель увеличился на 270 тысяч.