МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Золото в среду дешевеет. Котировки могут продемонстрировать самую длинную череду месячного снижения с 2018 года. Давление на цены оказывает повышение процентных ставок центральными банками по всему миру. Министры финансов G7 обсудят введение потолка цен на российскую нефть

Около 13.55 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,5%, до 1715,79 доллара за унцию. С начала августа цены на золото упали примерно на 3%. Котировки этого металла могут снизиться по итогам пятого месяца подряд.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,6%, по 1726,70 доллара за унцию.

Становится все более ясно, что центральные банки продолжат ужесточать денежно-кредитную политику из-за беспрецедентного инфляционного давления, отметил Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

Представитель ФРС Лоретта Местер заявила, что центральный банк к началу следующего года должен поднять процентную ставку выше 4%.

Между тем инфляция в еврозоне обновила рекордный максимума и в скором времени может достичь двузначных значений. Это означает, что Европейский центральный банк продолжит резко повышать процентные ставки.

Золото считается активом-убежищем в периоды экономической и геополитической нестабильности. Однако повышение процентных ставок негативно отражается на привлекательности золота для инвесторов.

Динамика золота при приближении к ключевому уровню 1700 долларов за унцию продемонстрирует масштабы поддержки, которой пользуется этот драгоценный металл на фоне опасений относительно рецессии мировой экономики и последствий российско-украинского конфликта, говорится в аналитической записке Руперта Роулинга из Kinesis Money.

Инвесторы анализируют данные, свидетельствующие об увеличении числа рабочих мест в частном секторе США в августе на 132 000 после роста на 270 000 в июле.

Серебро на рынке спот упало на 2,1%, до 18,11 доллара за унцию. Котировки снизились в августе на 11% и могут продемонстрировать самое значительное падение с сентября 2020 года.

Платина подешевела на 0,1%, до 846,75 доллара за унцию, а палладий снизился на 0,6%, до 2075,81 доллара.

Ключевым фактором для спроса на цветные металлы в ближайшие месяцы станет активность в производственном секторе Китая, добавил Мойя